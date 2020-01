Regen in Berlin und Brandenburg erwartet

Trübes Wetter und Sprühregen hüllen die Elsenbrücke, die Skulptur "Molecule Man" (r) und die Treptowers an der Spree in Nebel.

Potsdam/Berlin. Berliner und Brandenburger müssen sich in den kommenden Tagen auf Regen einstellen. Der Montag startet mancherorts mit Nebel und vereinzelt mit Sprühregen, zudem kann es zu Frost und Glätte kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf können von Westen her dichte Wolken aufziehen, dabei kann es zeitweise leicht regnen.

Für den Dienstag kündigt der DWD streckenweise schauerartig verstärkten Regen an. Zudem soll es viele Wolken am Himmel über Berlin und Brandenburg geben. Laut Meteorologen steigen die Höchstwerte auf sechs bis neun Grad an. Für den Mittwoch werden ebenfalls einzelne Schauer erwartet. Die Temperaturen liegen bei maximal sechs Grad. Die Wetterlage ändert sich laut DWD am Donnerstag kaum. Lediglich die Maximalwerte klettern im Vergleich zum Vortag wieder auf voraussichtlich neun Grad.