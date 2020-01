Eisbären Berlin besiegen Schwenningen mit 2:1

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben ihren vierten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verteidigt. Am Sonntag besiegten die Hauptstädter die Schwenninger Wild Wings mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Gegen das Liga-Schlusslicht taten sich die Berliner lange schwer, feierten am Ende aber dank der Tore von Marcel Noebels und Pierre-Cédric Labrie einen Arbeitssieg.

Vor 13623 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof übernahmen die Gastgeber von Anfang an die Kontrolle auf dem Eis. Weil es den Angriffsbemühungen an Präzision und Tempo fehlte, schafften es die Berliner aber nicht, ihre Überlegenheit gegen die tief stehenden Gäste zu Toren zu nutzen. Das rächte sich nach der ersten Pause: Die Schwenninger wurden mutiger und gingen durch einen Treffer von Markus Poukkula in Führung. Dass die Eisbären noch im zweiten Drittel ausgleichen konnten, verdankten sie ihrem Topscorer Noebels, der einen sehenswerten Alleingang erfolgreich abschloss.

Auch im Schlussabschnitt blieb das Spiel zerfahren, die Berliner belohnten sich aber nun für ihre größeren Offensivbemühungen: Labrie fälschte einen Distanzschuss von Florian Kettemer entscheidend ab und sicherte den Gastgebern damit drei Punkte.