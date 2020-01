Das sind die großen Baustellen an A114, Panke und 17 Brücken

Der Senat sieht mehr als ein Viertel (27 Prozent) der 833 Brücken, für die das Land zuständig ist, in schlechtem Zustand, so eine Einschätzung aus dem Jahr 2017. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) sieht einen großen Nachholbedarf. Für die Sanierung ist ein dreistelliger Millionenbetrag vorgesehen. Die prominenteste Brückensanierung findet derzeit an der Elsenbrücke statt, die komplett abgerissen und neugebaut werden muss. Ebenfalls schon länger laufen Arbeiten auf der Mühlendammbrücke in Mitte und auf der Salvador-Allende-Brücke in Köpenick. Insgesamt an 17 Brücken sollen in diesem Jahr Bauarbeiten stattfinden, darunter an der Brücke am Schiffbauerdamm.