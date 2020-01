BHC-Herren gewinnen Hallenhockey-Bundesliga Ost

Berlin. Die Herren des Berliner Hockey Clubs haben die 1. Hallen-Bundesliga Ost als ungeschlagener Tabellenführer beendet. Der Spitzenreiter setzte sich am Sonntag im zehnten und letzten Vorrundenspiel mit 6:5 (2:4) gegen den Verfolger TuS Lichterfelde durch. Den Siegtreffer erzielte Adrian Lehmann-Richter drei Minuten vor Schluss. Damit trifft der BHC am 1. Februar (15.30 Uhr) im Viertelfinale im heimischen Cole-Sports-Center auf den Hamburger Polo Club. Lichterfelde bestreitet als Zweiter der Ost-Liga sein Viertelfinale beim Nordmeister Club an der Alster. Die Endrunde der deutschen Meisterschaft findet am 8./9. Februar in Stuttgart statt.

( dpa )