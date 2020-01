Linke stellen Große Anfrage zur Gedenkkultur

Potsdam. Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag hat anlässlich des Kriegsendes vor gut 75 Jahren eine Große Anfrage an die Landesregierung im Landtag eingereicht. Nie wieder dürften in Deutschland Menschen an die Macht kommen, die Krieg wollen, sagte der Linken-Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter. Auf Grundlage der Antworten gebe es die Gelegenheit, sich über Gedenk-, Bildungs- und Erinnerungsarbeit auszutauschen, sagte er.

In der Anfrage mit dem Titel "Wider das Vergessen: Gedenk-, Bildungs- und Erinnerungsarbeit in Brandenburg 75 Jahre nach dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa" geht es unter anderem darum, ob das aus dem Jahr 2009 stammende Konzept zur Erinnerungskultur fortgeschrieben werden soll. Fragen gibt es auch zum Schutz der Gedenkstätten und Gedenkorte im Land. Es soll geklärt werden, wie viele Straftaten gegen sie verübt wurden. Die Linksfraktion will auch erkunden, welche Schwerpunkte sich die Landesregierung in diesem Jahr bei der Erinnerungskultur setzt.

Am Donnerstag war die Fraktion im Landtag mit einem Antrag für einen einmaligen Feiertag am 8. Mai gescheitert. SPD, CDU, Grüne, AfD und Freie Wähler stimmten dagegen.