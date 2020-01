Verdacht auf Coronavirus in Berlin: Frau auf Isolierstation

Berlin.

Die neuartige Lungenerkrankung breitet sich in China aus – und erreicht andere Teile der Welt

breitet sich in China aus – und erreicht andere Teile der Welt Die Zahl der Infektionen in China ist auf fast 2000 gestiegen

ist auf fast 2000 gestiegen Das Coronavirus hat Europa erreicht. In Frankreich gibt es drei Verdachtsfälle

hat Europa erreicht. In gibt es drei Verdachtsfälle Auch in Berlin gibt es nun einen Verdachtsfall. Im DRK Klinikum Mitte wird eine Frau untersucht. Sie befindet sich auf der Isolierstation.

Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus steigt weiter. In China sind bis Sonntag 56 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Fast 2000 Infektionen wurden registriert. Die Dunkelziffer dürfte sehr viel höher sein. Auch Frankreich hat das Coronavirus mittlerweile erreicht. In Berlin gibt es ebenfalls einen ersten Verdachtsfall. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) stellte am Sonntagmorgen gegenüber der Morgenpost Medienberichte richtig, wonach sich der Verdacht nicht bestätigt habe.

Eine Frau befinde sich auf der Isolierstation des DRK Klinikums Mitte in der Drontheimer Straße in Wedding. Dort habe sich die Patientin am Sonnabend mit Atembeschwerden vorgestellt. Weil sie in den vergangenen Tagen in China gewesen sei, habe man sie dort behalten, einen Abstrich genommen und diesen ins Labor der Virologie an der Universitätsklinik Charité geschickt. Ein Ergebnis der Untersuchung liege noch nicht vor, werde aber in den nächsten Stunden erwartet, sagte die Senatorin. Die Charité hat einen Test entwickelt, um das Coronavirus zu identifizieren.

Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci warnt vor Panikmache

Kalayci warnte vor Panikmache. Man werde auch nicht alle Fälle öffentlich machen, in denen Patienten mit früheren Kontakten zu China-Reisenden mit Symptomen in die Krankenhäuser kämen. Berlins Gesundheitsbehörden haben den Begriff „Verdachtsfall“ etwas weiter gefasst als das Robert-Koch-Institut. Für das RKI gilt als Verdachtsfall, wer innerhalb der vergangenen 14 Tage in der betroffenen chinesischen Region war oder mit Personen von dort Kontakt hatte.

„Berlin ist gut vorbereitet auf den Ernstfall“, sagte Kalayci am Rande der SPD-Fraktionsklausur in Nürnberg. „Das Robert-Koch-Institut schätzt das Risiko in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt als gering ein“, so Kalayci weiter. Notaufnahmen und Rettungsdienste seien über die Erkrankung informiert und gut vorbereitet. Berlin verfüge mit dem Institut für Virologie und der Sonderisolierstation an der Charité zudem über eine gute Ausstattung, sollte es auch in der Hauptstadt zu Erkrankungen kommen.

#Coronavirus: Das Risiko ist gering, aber wir sind vorbereitet: An den Berliner Flughäfen hängen jetzt Plakate mit gezielten Infos für unsere Passagiere. @SenGPG @rki_de pic.twitter.com/hrQ9xr7Icz — Berlin Airport Service (@berlinairport) January 26, 2020

Am Sonntag startete an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld eine Aufklärungsaktion zum Coronavirus mit Plakaten und Flyern. Sie richtet sich vor allem an Reisende aus den Regionen, in denen das Virus aufgetreten ist. Flyer und Plakate informieren auf Deutsch. Englisch und Chinesisch über Symptome und Vorsichtsmaßnahmen. Allerdings gibt es nur wenige Direktverbindungen zwischen der deutschen Hauptstadt und China. Am Sonnabend habe es zum Beispiel keinen Flug gegeben.

Genug Kapazitäten, um Verdachtsfälle zu überprüfen

Wuhan: Neujahrsfest unter Quarantäne

Die Gesundheitsbehörden raten dazu, bei Symptomen den Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden und einen Arzt aufzusuchen. Wer bereits mit Symptomen aus der entsprechenden Region einreise, solle sich direkt an das Flughafenpersonal wenden. Erst vor fünf Monaten seien ihm Rahmen einer Übung am Flughafen Tegel die Prozesse geprüft worden. Der Test habe ergeben, dass das Zusammenwirken von Flughafengesellschaft, Charité und die Berliner Feuerwehr gut funktioniere. An der Charité steht Deutschlands größte Sonderisolierstation zur Verfügung. Es gebe auch ausreichend Kapazitäten, um Verdachtsfälle zu testen.

Im Alltag raten die Behörden zu den normalen Präventionsmaßnahmen und Hygienehinweisen. Dazu gehören häufiges Händewaschen, nicht in die Hand niesen, Abstand halten und Innenräume häufig lüften.