Berliner Flughäfen informieren mit Plakaten über Coronavirus

Bisher gibt es in Berlin noch keinen Krankheitsfall. In Tegel und Schönefeld hängen seit Sonntag Plakate, die über das Virus aufklären.

Berlin. Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus steigt weiter. In China sind bis Sonntag 56 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Fast 2000 Infektionen wurden registriert. Die Dunkelziffer dürfte sehr viel höher sein. Auch Frankreich hat das Coronavirus mittlerweile erreicht. Deutschland und Berlin blieben bisher verschont.

„Berlin ist gut vorbereitet auf den Ernstfall“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Rande der SPD-Fraktionsklausur in Nürnberg. „Das Robert-Koch-Institut schätzt das Risiko in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt als gering ein“, so Kalayci weiter. Notaufnahmen und Rettungsdienste seien über die Erkrankung informiert und gut vorbereitet. Berlin verfüge mit dem Institut für Virologie und der Sonderisolierstation an der Charité zudem über eine gute Ausstattung, sollte es auch in der Hauptstadt zu Erkrankungen kommen.

#Coronavirus: Das Risiko ist gering, aber wir sind vorbereitet: An den Berliner Flughäfen hängen jetzt Plakate mit gezielten Infos für unsere Passagiere. @SenGPG @rki_de pic.twitter.com/hrQ9xr7Icz — Berlin Airport Service (@berlinairport) January 26, 2020

Am Sonntag startete an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld eine Aufklärungsaktion zum Coronavirus mit Plakaten und Flyern. Sie richtet sich vor allem an Reisende aus den Regionen, in denen das Virus aufgetreten ist. Flyer und Plakate informieren auf Deutsch. Englisch und Chinesisch über Symptome und Vorsichtsmaßnahmen.

Wuhan: Neujahrsfest unter Quarantäne