Müller bekommt unerwarteten Besuch von Franziska Giffey

Verdeckter Machtkampf in der SPD: Bei der Klausur in Nürnberg mit Michael Müller schaut Familienministerin Franziska Giffey vorbei.

Nürnberg. Die Inszenierung war perfekt. Einige Minuten früher als angekündigt erschien Franziska Giffey kurz vor der Kaffeepause im Tagungssaal der SPD-Fraktion im Nürnberger Grand Hotel und setzte sich in die erste Reihe. Die Bundesfamilienministerin war ohnehin als Wahlkampfhelferin für SPD-Kommunalpolitiker in Franken unterwegs. Da lag es nahe, den Parteifreunden kurz Hallo zu sagen.

Die Fraktionsspitze um den Vorsitzenden Raed Saleh hatte das Zusammentreffen der Termine genutzt, um den Besuch einzufädeln. Die Hintergedanken waren offenkundig. Denn Giffey wird von vielen in der Berliner SPD bearbeitet, im Mai beim Landesparteitag nach dem Landesvorsitz zu greifen.

Diesen Posten hat noch der Regierende Bürgermeister Michael Müller inne. 2016 hatte der Tempelhofer sich den vier Jahre zuvor verlorenen Landesvorsitz von Jan Stöß zurückgeholt. Dabei profitierte Müller davon, dass die Parteifreunde kurz vor der Abgeordnetenhauswahl offenen Streit vermeiden wollten. Diesmal könnte es aber eng werden für Müller. Einflussreiche Parteikreise arbeiten an einem neuen Personaltableau für die Landesführung mit Giffey als zentraler Figur. Ob das im Einvernehmen oder gegen Müller passieren wird, ist noch nicht ausgemacht. Insofern offenbarte das kurze Aufeinandertreffen der Rivalen in Nürnberg eine Innensicht in die Gefühlslage der Berliner SPD.

Franziska Giffey präsentiert sich gut gelaunt - trotz Ärger um Ehemann

Gut gelaunt trotz des Ärgers um ihren Ehemann, der nach Mogeleien bei Dienstreisen aus dem Beamtenverhältnis entfernt worden war, trat Giffey ans Rednerpult und sprach ein paar Freundlichkeiten. „Es geht darum zu erzählen, was wir Tolles machen“, sagte die frühere Neuköllner Bezirksbürgermeisterin. Sie lobte Berlin und damit indirekt auch Michael Müller. Die Entwicklung der Stadt sei ja „nicht vom Himmel gefallen“, sondern von „Menschen in Regierungsverantwortung“ gemacht worden. Dann pries die Ministerin auch noch die neue Image-Broschüre der SPD-Fraktion mit dem Titel „Eine Stadt für alle“. Es sei „toll, was geschafft wurde“, sagte Giffey und strahlte in den Saal.

Der Applaus der Fraktionsmitglieder war lang und laut. Aber der Regierende Bürgermeister klatschte nicht mit. Michael Müller war nämlich gar nicht im Raum, als der Gast aus der Bundespolitik seine Aufwartung machte. Der Regierende hatte am Sonnabendnachmittag ebenfalls einen Wahlkampftermin im nahe gelegenen Würzburg und musste noch sein Holzfällerhemd vom Vormittag gegen einen Anzug auswechseln. Fast sah es so aus, als wolle Müller der noch nicht erklärten Konkurrentin aus dem Wege gehen.

Erst als Giffey nach Fotos und warmen Worten für Fraktionsmitglieder den Saal verlassen wollte, trafen die beiden aufeinander. Etwas steif schüttelten sie sich die Hand. „Ach, Du machst auch Wahlkampfhilfe?“, fragte der Landesvorsitzende. „Ja, ich war in Legostadt Günzburg“, antwortete die mögliche Nachfolgerin, ehe beide auseinandergingen. Giffey gesellte sich dann zu den Parteifreunden in die Kaffeepause. An ihrem Stehtisch drängten sich bald die Sozialdemokraten, auch Innensenator Andreas Geisel, der als einziges Senatsmitglied dem Grußwort der Ministerin Applaus gespendet hatte.

Müller lief derweil alleine durch die Reihen, suchte irgendwas und sprach kurz mit seinem Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach. Dann begrüßte er noch kurz den Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly und fragte ihn aus, welche Fragen denn die Kommunalpolitiker in Würzburg bewegten. Dann verließ Müller mit seiner Entourage das Hotel. Am Abend kehrte er zu den Seinen zurück.

Giffey wurde unterdessen von anderen Hotelgästen erkannt und ließ sich geduldig fotografieren. Später steckten sie und Fraktionschef Raed Saleh die Köpfe zusammen. Ein Zufall sei es gewesen, dass sie auch gerade in Bayern unterwegs gewesen sei, sagte sie später treuherzig. Dann drängte ihre Referentin zum Aufbruch zu einem Wahlkampftermin mit Nürnbergs SPD-Oberbürgermeister-Kandidaten Thorsten Brehm.

Das 365-Euro-Ticket soll trotz Kritik kommen

Manche Abgeordnete mokierten sich über ihren Landesvorsitzenden. Wenig souverän sei es von Müller, bei Giffeys Rede nicht im Saal zu sein, hieß es. Dass er dieses Bild vermittelte, wunderte die Sozialdemokraten nicht so sehr. „So ist er eben“, sagt eine Parlamentarierin. Dabei hatte Müller am Vormittag einen starken Moment. Mit einer energischen Rede wies er die Zweifler an seinem Plan für ein 365-Euro-Ticket für den Berliner Nahverkehr in die Schranken. Kurz zuvor hatte der Chef des Münchener Verkehrsverbundes Bernd Rosenbusch solche Pläne als sinnlos gegeißelt. Es koste nur Geld und bringe Autofahrer nicht zum Umsteigen, sagte der Gast.

Aber Müller ließ sich nicht beirren. Der Bund solle die Preissenkung finanzieren, sagte Müller an die Adresse der zweifelnden Verkehrs- und Umweltexperten der Fraktion. Die Kosten würden auf keinen Fall zu Lasten der Investitionen für den Nahverkehr gehen, versicherte Müller: „Können wir es uns bei 15 oder 16 Prozent leisten, einen solchen Vorschlag kaputt zu machen?“ Das sei wie beim kostenlosen Schulessen, das auch die Kinder reicher Eltern in Anspruch nehmen könnten. „Aber wir entlasten ganz viele Menschen“, sagte Müller. Die Fraktion folgte ihm an diesem Punkt. Ob eine Mehrheit ihn auch gegenüber Giffey als Landesvorsitzenden bevorzugen würde, ist eine andere Frage.