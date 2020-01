Unions Schlotterbeck gibt Comeback

Berlin. Innenverteidiger Keven Schlotterbeck gibt nach knapp zwei Monaten sein Pflichtspiel-Comeback in der Startelf von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin. Nach überstandener Knieverletzung beginnt der 22-Jährige am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg in der Dreier-Abwehrkette mit Marvin Friedrich und Neven Subotic. Winter-Neuzugang Yunus Malli sitzt zunächst auf der Bank, beim 1:3 zum Rückrundenstart bei RB Leipzig war er eingewechselt worden. Der angeschlagene Stürmer Sebastian Polter schaffte den Sprung in den Kader.

Bei Augsburg muss Hertha-Leihgabe Eduard Löwen weiter auf seinen ersten Einsatz in der Anfangself für die Schwaben warten. Im Vergleich zum 3:5 gegen Borussia Dortmund nimmt Trainer Martin Schmidt zwei Änderungen vor: Für Stephan Lichtsteiner beginnt Felix Uduokhai, André Hahn ersetzt Fredrik Jensen, für den es nach Magen-Darm-Beschwerden nicht für das Aufgebot reichte.