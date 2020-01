Torwart Glinker wechselt von Nordhausen nach Cottbus

Cottbus. Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus hat zeitnah die Lücke durch den Wechsel von Torhüter Lennart Moser zu Cercle Brügge geschlossen. Der Tabellenführer der Nordost-Staffel verpflichtete am Samstag Jan Glinker vom insolventen Liga-Konkurrenten Wacker Nordhausen. "Wir haben nach dem Abgang von Lennart einen erfahrenen Torhüter gesucht, der den Platz an der Seite von Toni Stahl einnehmen kann", sagte Torwarttrainer Anton Wittmann in einer Vereinsmitteilung.

Der 36 Jahre alte Glinker stand von 2002 bis 2014 beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag stand und hütete anschließend vier Jahre das Tor des FC Magdeburg. 2018 schloss sich Glinker den Thüringern an. Der gebürtige Berliner hat 87 Spiele in der 2. Bundesliga absolviert sowie 205 Partien in den dritthöchsten deutschen Klassen und 64 Spiele in der Regionalliga Nordost.

Nordhausen hatte am 9. Dezember 2019 Antrag auf Insolvenz für die Spielbetriebs-GmbH gestellt. Durch den Antrag wurden dem Verein nach DFB-Recht neun Punkte abgezogen, sodass Wacker nun mit 21 Punkten drei Zähler vor den Abstiegsrängen auf dem zwölften Platz überwintert hat.