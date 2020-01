Alba Berlin kassiert heftige Niederlage bei Zalgiris Kaunas

Ein Basketball geht in den Korb.

Berlin (dpa) – Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen nacheinander hat Basketball-Bundesligist Alba Berlin in der Euroleague einen herben Rückschlag einstecken müssen. Am Freitagabend verloren die Berliner nach einer schwachen Vorstellung beim litauischen Serienmeister Zalgiris Kaunas mit 80:104 (25:54). Bester Berliner Werfer war Landry Nnoko mit 15 Punkten.

Der einzige Litauer in Berliner Diensten, Rokas Giedraitis, eröffnete mit einem erfolgreichen Drei-Punkt-Wurf die Punktejagd. Allerdings war es das dann auch mit der Offensivkraft der Gäste. Bei Alba lief kaum etwas zusammen, in knapp sieben Minuten gelangen magere fünf Punkte. So lag Alba bereits nach dem ersten Viertel 9:21 zurück.

Aber auch defensiv gelang es den Berlinern nicht, die aggressiven Litauer zu stoppen. Schon nach gut 12 Minuten betrug der Rückstand erstmalig 20 Punkte (10:30). Und Zalgiris punktete weiter, Alba hatte vor allem physisch nichts entgegenzusetzen. Zudem machte Berlin den Gastgebern mit vielen einfachen Fehlern das Leben leicht.

Auch nach dem Seitenwechsel ging es so weiter. Alba war in allen Belangen unterlegen. Gleich zu Beginn des dritten Viertels waren es schon über 30 Punkte Rückstand (27:61) – zeitweise lagen die Gäste sogar mit 37 Zählern hinten. Erst in der Schlussphase konnte Alba zumindest noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.