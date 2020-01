Ein Kilogramm Kokain bei Drogen-Lieferdienst entdeckt

Berlin. Nach dem Großeinsatz gegen einen Kokain-Lieferdienst haben Berliner Ermittler knapp ein Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Drogen seien am Freitag in einem der elf am Vortag beschlagnahmten Autos entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Am Donnerstag hatten die Ermittler im Rahmen eines großen Schlags gegen die Clankriminalität in Berlin 36 Objekte durchsucht und neun Haftbefehle vollstreckt. Der Kokain-Lieferdienst soll in der Hauptstadt etwa 850 feste Kunden mit Drogen beliefert haben. Die Tatverdächtigen sind laut Mitteilung im Alter von 16 und 36 Jahren.

( dpa )