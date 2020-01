Mann stürzt in Klärgrube und wird von Betonteil erschlagen

Angermünde. Ein 68-Jähriger ist auf einer Privatbaustelle in Angermünde (Landkreis Uckermark) tödlich verunglückt. Der Mann fiel am Donnerstagnachmittag in eine vier Meter tiefe Klärgrube und wurde von einem herabstürzenden Betonplattenstück am Kopf getroffen, wie ein Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Uckermark am Freitag sagte. Eine massive Betonplatte, die über der Grube lag, war demnach unter seinen Füßen durchgebrochen. Alarmierte Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. Laut Polizei starb er an der Kopfverletzung. Zuvor hatte der "Nordkurier" über den Unfall berichtet.

( dpa )