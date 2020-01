Weltkriegsbomben auf Tesla-Gelände werden Sonntag gesprengt

Das Güterverkehrszentrum (GVZ) Freienbrink in der Gemeinde Grünheide östlich von Berlin.

Grünheide. Die sieben Weltkriegsbomben, die auf dem Gelände der geplanten Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) entdeckt worden sind, werden am Sonntagvormittag gesprengt. Dabei bleiben die Bundesautobahn 10 und die Landstraße 38 für 15 bis 30 Minuten gesperrt, wie die Gemeinde Grünheide am Freitag mitteilte.

Demnach solle die Sprengung der US-amerikanischen Bomben zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr erfolgen. Der 600 Meter große Sperrkreis dürfe in dem Zeitraum nicht betreten werden. Die Autobahn werde laut Angaben von Umweltminister Axel Vogel (Grüne) zwischen Freienbrink und Erkner gesperrt. Die Bahnstrecke Berlin-Warschau sei nicht betroffen.

Bisher wurden nach Angaben des Brandenburger Innenministeriums rund 85 Kilo Kampfmittel in dem Waldgelände gefunden, das derzeit gerodet wird. Tesla will dort ab nächstem Jahr Elektroautos herstellen.