Ein Dino zieht um: Abschied im Naturkundemuseum

Berlin. Seine zerbrechlichen Knochen werden einzeln verpackt: Das Berliner Naturkundemuseum verabschiedet sich auf Zeit vom Originalskelett eines Tyrannosaurus rex. Seine Aufgabe als "Botschafter für Natur" habe das Skelett namens Tristan Otto hervorragend erfüllt, sagte Direktor Johannes Vogel am Freitag. In etwa 30 Kisten soll das vermutlich mehrere Millionen Euro teure Skelett nach Kopenhagen transportiert und im dortigen Naturkundemuseum aufgebaut werden.

Vorher können Besucher in Berlin von Freitagabend bis Sonntag noch bei freiem Eintritt einen vorerst letzten Blick erhaschen. Nach Vogels Angaben könnte Tristan Otto in 12 bis 18 Monaten zurückkommen.

Seit der Ankunft des T.rex im Dezember 2015 zählte das Museum nach eigenen Angaben etwa drei Millionen Besucher. Vogel sprach von einem Plus von 50 Prozent im Vergleich zur Zeit vor Tristan Otto. Parallel forschten Wissenschaftler an den mehr als 65 Millionen Jahre alten Überresten des Raubsauriers. Forscher fanden unter anderem heraus, dass dem Dino alle zwei bis drei Jahre Zähne nachwuchsen. Knochen wurden an der Charité im CT untersucht. Wie alt Tristan Otto war und ob es sich nicht womöglich um eine Dame handelte, ist noch offen.

Tristan Otto gilt mit 170 Original-Knochen (von mehr als 300) als besonders gut erhalten. Die zwei privaten Eigentümer benannten das Skelett nach ihren Söhnen und stellten es dem Museum kostenlos zur Verfügung.