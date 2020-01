Medienberichte: Polizei soll Frau erschossen haben

Berliner Polizeibeamte sollen am Freitag in Friedrichshain eine Frau erschossen haben. Das berichtet der „Tagesspiegel“ und beruft sich auf Justizkreise. Demnach ereignete sich der Vorfall am Freitagmorgen in der Wohnung der Frau. Laut „BZ“ soll es sich um Notwehr nach einem Messerangriff gehandelt haben. Die Frau soll Polizisten bedroht haben.

Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, soll die Polizei kurz nach vier Uhr wegen eines Falles häuslicher Gewalt zu einer Wohnung an der Grünberger Straße ausgerückt sein.

Die Frau sei polizeibekannt und mit Drogendelikten aufgefallen. Als die Polizisten an der Wohnung eintrafen, habe sich die Frau in einem Raum verschanzt. Den ersten Informationen in dem Bericht zufolge soll die Frau unmittelbar mit einem Messer auf die Polizisten zugerannt sein. Ein 28 Jahre alter Polizist soll angekündigt haben, seine Schusswaffe einzusetzen. Die Frau habe den Angaben zufolge auf diese Warnung nicht reagiert. Dann habe der Polizist geschossen. Die Beamten hätten noch versucht, die Frau zu retten, sie sei aber gestorben.

Die Polizei bestätigte den Vorfall zunächst nicht und verwies auf die Staatsanwaltschaft. Ein Sprecher der Behörde will um 14 Uhr ein Statement im Kriminalgericht in Moabit abgeben.

Mehr in Kürze.