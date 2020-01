Garnisonkirche: Beschlüsse müssen Generationen überdauern

Potsdam. In den kontroversen Diskussionen um den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche hat die zuständige Stiftung vor übereilten Beschlüssen gewarnt. "Qualität und Fundiertheit der Beschlüsse sind entscheidend, denn was hier entschieden werden kann, ist nicht für die nächsten zehn Jahre von Gültigkeit, sondern muss uns alle um Generationen überdauern", betonte die Stiftung Garnisonkirche vor einer Anhörung vor dem Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung am Freitag. Es gelte, "der Stadt Bestes" zu suchen und im Dialog zu finden. Zuvor hatten "Märkische Allgemeine" und "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichtet.

Der Turm der Garnisonkirche wird derzeit wieder aufgebaut - dagegen wenden sich mehrere Initiativen. Kritiker erinnern an den "Tag von Potsdam": Am 21. März 1933 reichte Reichspräsident Hindenburg dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler vor der Kirche die Hand. Die Stiftung Garnisonkirche betont, sie wolle im Neubau den Geist der Versöhnung und des Friedens pflegen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte vorgeschlagen, auf dem Gelände der Kirche nach dem Wiederaufbau des Turms statt eines Kirchenschiffs eine internationale Stätte für Bildung und Demokratie zu errichten.

"Der Oberbürgermeister hat mit seinem Vorschlag eine Diskussion angestoßen, die vielfach mit hektischer Betriebsamkeit aufgenommen wurde und so behandelt wird, als würden grundsätzliche Beschlüsse in den nächsten Tagen fallen müssen", erklärte die Stiftung. "Aber allen im Raum kreisenden Vorschlägen ist gemein, dass es ihnen an Klarheit in finanziellen, strukturellen, organisatorischen Fragestellungen fehlt." Die Ansätze der Vorschläge schlössen sich aber nicht aus. Im Ausschuss sollen neun Stellungnahmen angehört werden.