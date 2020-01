Fußball Dilrosun will Tor-Flaute beenden

Berlin. Javairo Dilrosun sehnt sich nach einem persönlichen Erfolgserlebnis. "Mir ist klar, dass ich lange nicht getroffen habe", sagte der Offensivspieler von Fußball-Bundesligist Hertha BSC in einem Interview der "Berliner Morgenpost" (Freitag). Sein bis dato letztes Tor gelang dem 21 Jahre alten Niederländer am 4. Oktober vergangenen Jahres beim 3:1-Sieg des Berliner Vereins gegen Fortuna Düsseldorf. In den beiden vorangegangenen Partien hatte Dilrosun ebenfalls ein Tor erzielt.

Die Flaute beschäftigt ihn. "Wenn ich abends im Bett liege, denke ich lange über die Spiele nach - darüber, was ich hätte besser machen können", sagte er. Nach der Niederlage der Hertha zum Rückrundenauftakt gegen den FC Bayern München habe er auch nicht gut geschlafen, "weil ich mit meiner Leistung nicht zufrieden war".

Die Erinnerungen an sein Startelf-Debüt für die Hertha sollen ihn nun beflügeln. Gegner damals war der VfL Wolfsburg, bei dem der Tabellen-14. Hertha an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) ebenfalls antreten muss.

Am 15. September 2018 war Dilrosun im ersten Spiel von Beginn an für seinen neuen Verein sein erstes Tor gelungen. "Die Szene vor dem Tor habe ich immer noch genau vor Augen - wann und wie ich geschossen habe, wie ich gejubelt habe", betonte der Angreifer. "Das war ein grandioses Gefühl, deshalb freue ich mich sehr darauf, wieder nach Wolfsburg zu fahren."