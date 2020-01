Kriminelle Clans: Polizei führt Schlag gegen Kokstaxis

Am Donnerstag ist der Berliner Polizei und der Staatsanwaltschaft ein schwerer Schlag gegen kriminelle Clans gelungen. Seit dem frühen Morgen hatten Kräfte des Landeskriminalamts (LKA) Berlin in der gesamten Stadt Räume durchsucht und insgesamt neun Haftbefehle vollstreckt.

Anlass hierfür seien intensive Ermittlungen des LKA und der Staatsanwaltschaft in der Bekämpfung der Clankriminalität wegen des bandenmäßigen Handels mit Drogen in „nicht geringer Menge“, heißt es in einer gemeinsamen Mittelung der Behörden. Die Verdächtigen im Alter von 16 bis 36 Jahren sollen Betreiber eines Kokainlieferservices sein und einen festen Kundenstamm von circa 850 Personen in ganz Berlin beliefert haben. Auch interessant: So sieht die abgeschottete Welt der Clans aus

Kriminelle Clans - Polizei beschlagnahmt Bargeld und Pkw

Außerdem wurden elf Pkw, ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie Handelsutensilien beschlagnahmt. Genauere Angaben könne man noch nicht machen, sagte Mona Lorenz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, der Berliner Morgenpost.

„Bei der Polizei werden schnellstmöglich die Beweismittel gesichtet und die Staatsanwaltschaft muss sich jetzt vorrangig um die Verkündung der Haftbefehle kümmern.“ Die Tatverdächtigen sollen noch im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.