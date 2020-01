Autoknacker auf der Flucht von der Polizei geschnappt

Berlin. Die Berliner Polizei hat zwei mutmaßliche Autoknacker in Berlin-Moabit festgenommen, nachdem sie sich an einem Auto zu schaffen gemacht hatten. Das Duo habe am Mittwochnachmittag im Hilda-Geiringer-Weg versucht, einen Wagen mit einer teuren Handtasche darin aufzubrechen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Verdächtigen brachen ihren Versuch ab und wurden auf ihrer Flucht von der Polizei geschnappt. Bei Durchsuchungen der Männer fand die Polizei Einbruchswerkzeug und Drogen.

( dpa )