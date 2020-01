Jürgen Klinsmann wirbt für Automesse IAA in Berlin

Berlin. Überraschung vor der Berliner IAA-Präsentation beim Verband Deutscher Automobilhersteller (VDA): Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann nahm am Donnerstagnachmittag den noch freien fünften Platz in der Hauptstadt-Delegation ein. Neben dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), Messechef Christian Göke, IHK-Präsidentin Beatrice Kramm und der Vizepräsidentin der Technischen Universität, Christine Ahrend, wirbt nun der Fußball-Trainer um eine mögliche Automobilmesse IAA in Berlin.

Zuvor hatten sowohl Senatskanzlei als auch Messe ein Geheimnis um die Besetzung der Delegation gemacht. Ein „Überraschungsgast“ solle die Berlin-Delegation aber öffentlichkeitswirksam unterstützen, hieß. Ein solcher wurde in Klinsmann nun gefunden. Vor dem Pitch gab es auch Spekulationen, dass Ex-Rennfahrer Nico Rosberg Teil der Berliner IAA-Gruppe sein soll. Rosberg wirbt für die Formel-E und organisiert in Berlin das Nachhaltigkeits-Event Greentech-Festival.

Die Berliner Delegation auf dem Weg zum IAA-Pitch https://t.co/aHDfCHClRp — Dominik Bath (@DoBath) January 23, 2020

Berlin will die Automobilmesse IAA ab 2021 ausrichten - mit einem völlig neuen Konzept

Berlin will die IAA ab 2021 ausrichten, mit völlig neuem Konzept. Müller und Co. wollen mit einer völlig veränderten IAA neue Mobilitätsideen in die Stadt bringen – und auch dort zeigen. Das Tempelhofer Feld und auch die Straße des 17. Juni waren bereits als dezentrale Flächen im Gespräch. Orte, um neue Mobilität in Berlin greifbar zu machen, wären aber auch das MotionLab in Kreuzberg oder das Innovationszentrum für Mobilität The Drivery im Ullsteinhaus.

An dem Rennen um die Ausrichtung der IAA beteiligen sich neben Berlin und dem bisherigen Schauplatz der Automobilausstellung, Frankfurt am Main, noch München, Köln, Hamburg, Stuttgart und Hannover. Noch im Januar will der VDA eine Kurzliste mit drei Bewerbern erstellen und dann mit den möglichen Ausrichtern in Detailverhandlungen gehen. Bereits innerhalb des ersten Quartals will der Verband den Zuschlag für die nächste IAA im Herbst 2021 geben.