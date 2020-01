"Combat 18" verboten: NS-Devotionalien und Waffe gefunden

Potsdam. Bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme Vereinigung "Combat 18" in Brandenburg hat die Polizei NS-Devotionalien und eine Schlagwaffe sichergestellt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler nahmen Hakenkreuzfahnen und T-Shirts mit dem "Combat 18"-Aufdruck an sich, daneben einen Teleskopschlagstock, Elektroschocker und über 100 CD's, "die strafrechtlichen Inhalt" haben, sagte Polizeisprecher Torsten Herbst. Auch Dokumente, Handys und Laptops wurden sichergestellt. "Wir haben nach Nachweisen für die Existenz der Vereinigung gesucht", sagte Herbst. Dazu gehörten nach seinen Worten auch Mitgliederlisten und Ausweise.

Seit den frühen Morgenstunden hatten rund 30 Ermittler zwei Wohnungen in Wildau (Landkreis Dahme-Spreewald) und Eberswalde (Barnim) durchsucht. Es handelte sich dabei um die Wohnungen von zwei 39-jährigen Mitgliedern der Gruppe - einer einschlägig polizeibekannt, wie die Polizei mitteilte. Festnahmen gab es keine.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die rechtsextreme Gruppe "Combat 18" am Donnerstag verboten. In sechs Bundesländern fanden Durchsuchungen statt - darunter Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Mit dem Verbot setzte der Rechtsstaat ein "klares Signal", so Innenminister Michael Stübgen (CDU). "Rechtsextremistischen Vereinigungen und Gruppierungen dürfen wir in unserer Gesellschaft keinen Platz geben."