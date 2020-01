Wie die S-Bahn die Züge erneuert

Die Problemfälle der S-Bahn-Wagen der Reihe 481 landen in Halle/Saale. Hier wir "am offenen Herzen" repariert.

An der gelb-roten Lackierung erkennt man den Waggon sofort: Was da aufgebockt steht, ist eine Berliner S-Bahn – vielmehr das, was davon übrig geblieben ist. Bis auf ihr Metallskelett ist der Wagenkasten auseinandergenommen, vollkommen entkernt. Dafür machen sich mehrere Arbeiter mit einer Flex an der Bodenkonstruktion zu schaffen, dass die Funken durch die Halle sprühen.

Was hier in einem Werk in Halle an der Saale geschieht, nennt Maik Nachtigall eine „Operation am offenen Herzen“. Er ist bei der Berliner S-Bahn Projektleiter für die Langlebigkeit der Wagenbaureihe 481. Hier in Sachsen-Anhalt sollen seine Problemfälle landen.

Um die Kapazität im Berliner S-Bahnnetz zu erhöhen, müssen die alten Züge deutlich länger durchhalten als ursprünglich geplant. Seit 2019 wird deshalb das Herzstück der Flotte, eben die Baureihe 481, auf Vordermann gebracht. 90 Fahrzeuge sollen 2020 runderneuert aus dem Werk in Schöneweide rollen. Bis Ende 2024 sollen dadurch 309 der 500 Viertelzüge umfassenden Teilflotte fit gemacht werden. Sie sollen dann noch zehn Jahre im Berliner Schienennetz fahren, wenn möglich auch länger.

In Halle geht es den Waggons an den Rost

Die Arbeiten an den Bahnen finden im Werk in Schöneweide statt, an 19 Viertelzügen schrauben 360 Mitarbeiter der S-Bahn aktuell. Doch nicht allen Waggons kann dort geholfen werden. „Unser größtes Problem ist der Rost an den Einstiegen“, sagt der Berliner S-Bahn-Chef Peter Buchner. Dort sei bei manchen Fahrzeugen durch das viele Öffnen und Schließen der Türen im täglichen Einsatz Feuchtigkeit durchgesickert, so dass sich der Rost tief in den Stahlrahmen des Bodens gefressen habe.

Bei oberflächlichen Schäden trage man die Korrosion mit dem Sandstrahler direkt in Schöneweide ab, erklärt Buchner. „Wenn da so große Rostschäden sind, dass da ein Stück rausgeschnitten werden muss, dann müssen die Waggons nach Ammendorf", so Büchner.

Dort im Süden Halles liegt das Werk des auf die Sanierung von Korrosionsschäden bei Bahnwaggons spezialisierten Unternehmens MSG Ammendorf. Das Werk für die harten Fälle. Ein erster S-Bahn-Waggonteil wird dort derzeit von zwölf Mitarbeitern instandgesetzt.

Reparatur eines verunglückten Waggons

Um einen der Wagen mit den erwarteten Rostschäden aus Schöneweide handelt es sich dabei jedoch noch nicht. Von den Viertelwagen, die derzeit in Schöneweide saniert werden, sei das bisher noch bei keinem nötig geworden. „Wir hatten bisher das Glück, noch kein Fahrzeug mit so einem großen Rostschaden gehabt zu haben“, sagt Buchner.

Der Waggonteil in Halle gehört zu einem verunglückten S-Bahnzug. Ein auf die Gleise gestürzter Baum ließ ihn im Oktober 2017 in Strausberg entgleisen und beschädigte die Konstruktion des Waggons schwer. In Halle dient er nun als Musterfahrzeug.

In einer speziellen Einspannanlage haben Mitarbeiter einen Teil des verzogenen Langträgers im Türbereich herausgeschnitten. An der gleichen Stelle schweißen sie anschließend ein neues Stahlprofil fest. „Wir wollen damit Erkenntnisse gewinnen, wie lange es dauert, Schäden an den Langträgern zu reparieren“, sagt Maik Nachtigall. Noch ist unklar, wie viele Waggons das betreffen könnte. „Wir rechnen damit, dass 20 bis 25 Viertelwagen auf diese Weise instandgesetzt werden müssen“, erklärt der Projektleiter.

Blaue Polster mit schwarzen Mustern ersetzen türkisfarbene Sitze

Für den Umbau der vorerst 309 Viertelzüge fallen Kosten in Höhe von 155 Millionen Euro an, ermöglicht durch einen Interimsvertrag zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg. Danach werden die zwischen 1997 und 2004 gebauten Züge fast genauso aussehen wie die neuesten Fahrzeuge der Baureihe 483/484, die ab Anfang 2021 den Betrieb aufnehmen sollen.

Damit verschwinden unter anderem nach und nach etwa die türkisfarbenen Sitze. Fahrgäste nehmen künftig auf blauen Polstern mit einem schwarzen Muster Platz, wie es auch anderswo im deutschen Regionalverkehr eingesetzt wird.

Damit die Sanierung der Baureihe 481 im avisierten Tempo gelingt, muss sich die S-Bahn jedoch ziemlich strecken, gesteht S-Bahnchef Buchner. Bis Ende 2019 hatten erst zwei runderneuerte Viertelzüge das Werk in Schöneweide wieder verlassen. Geplant waren zu diesem Zeitpunkt sieben Fahrzeuge. Im Januar und Februar sollen einzelne weitere folgen.

Instandsetzung der Waggons läuft langsamer als geplant

Hundert Fahrzeuge im Jahr zu sanieren, wie ursprünglich geplant, wird so nicht mehr gelingen. Davon sei man „weit entfernt“, erklärte der S-Bahnchef. Es habe Probleme gegeben, so Buchner. Das Ziel laute nun 90 Viertelzüge in diesem Jahr. Auch das sei schon „sehr schwer zu erreichen“.

Neben den Zügen der Baureihe 481 fahren derzeit noch deutlich ältere Wagen durch Berlin. Im Einsatz sind noch 70 Doppelwagen der Baureihe 480 aus den Baujahren 1990 bis 1994. Nachdem die Fahrzeuge bereits ertüchtig wurden, sollen sie noch mindestens bis 2023 rollen.

Weitere 80 Wagen der ab 1988 gebauten Baureihe 485 sind auch noch unterwegs und werden nach Einführung der neuen S-Bahnzüge ab Januar 2021 nach und nach ausgemustert. Bei anderen Bahnunternehmen wären die alten Züge bei einer Instandsetzung längst wirtschaftliche Totalschäden, sagte Buchner. Nicht so in Berlin. „Wir erhalten jedes Fahrzeug am Leben, weil wir es brauchen.“