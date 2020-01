Geheimnis um Berliner IAA-Delegation

Autos in einer Messehalle: So soll eine mögliche Messe IAA in Berlin nicht mehr aussehen.

Berlin. Der Endspurt um die Bewerbung zur Ausrichtung der künftigen Internationalen Automobilausstellung (IAA) beginnt für die Berliner Delegation am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr. 90 Minuten haben die fünf Vertreter der deutschen Hauptstadt dann Zeit, die Bewerbung Berlins in ein möglichst gutes Licht zu rücken. Wer allerdings am Hauptsitz des Verbands der Automobilindustrie (VDA) an der Behrensstraße in Mitte für die Stadt spricht, ist nur zum Teil klar. Gesetzt ist neben Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Messechef Christian Göke auch die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm.

IHK-Präsidentin Kramm fliegt aus Südafrika ein

Kramm, die hauptberuflich als TV-Produzentin arbeitet und gerade für „Traumschiff“-Dreharbeiten in Südafrika weilt, soll erst am Donnerstagmorgen in Berlin landen. Die zwei noch fehlenden Namen der Hauptstadt-Delegation waren am Mittwoch nicht offiziell zu erfahren. Zuvor gehandelte weibliche Vertreter wie Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB), und Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt Universität, sollen allerdings keine heiße Spur sein. Nach Morgenpost-Informationen sitzt aber die Vizepräsidentin der Technischen Universität Berlin (TU) und Verkehrsforscherin Christine Ahrend mit am Tisch. Zudem wird noch mit einem „Überraschungsgast“ gerechnet, der die Berlin-Bewerbung öffentlichkeitswirksam unterstützen soll. Klar ist: Die Berlin-Delegation soll die gesamte gesellschaftliche Bandbreite der Hauptstadt präsentieren.

Dennoch hätte Müller auch gerne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) an seiner Seite gewusst. Doch Pop steckt wegen eines Parteitagsbeschlusses in der Bredouille. Vor ein paar Wochen hatten sich die Grünen-Delegierten mehrheitlich gegen die Ausrichtung einer künftigen IAA in Berlin ausgesprochen. Pop hält sich seitdem zurück, ließ auf Morgenpost-Anfrage am Mittwoch lediglich mitteilen: „Berlin hat in Sachen moderne, saubere und vernetzte Mobilität mehr zu bieten als andere Städte. Deswegen ist Berlin der richtige Ort für neue Mobilitätsideen und Konzepte.“ Jedes neue Vorhaben müsse sich daran messen lassen, ob es den politischen und gesellschaftlichen Anforderungen an saubere und moderne Mobilität genüge, so Pop weiter. „Berlin ist der richtige Ort, wenn man mutig voranschreiten will und Neues schaffen möchte. Mobilität hat auch wirtschaftlich nur eine Zukunft, wenn sie sich den Herausforderungen des Klimaschutzes stellt“, erklärte die Senatorin.

IHK-Präsidentin Beatrice Kramm sagte einen Tag vor dem Pitch, es sei höchste Zeit, die IAA nach Berlin zurückzuholen. „Hier wurde sie geboren, und hier sollte sie in Zukunft sein. Nirgendwo sonst in Deutschland befasst man sich so intensiv mit Mobilität wie hier“, sagte Kramm weiter. Die Wirtschaftskennerin betonte, dass Berlin die deutsche Metropole mit internationaler Strahlkraft sei. „Der Standort ist führend bei der Entwicklung und Digitalisierung, hier sitzen mit der IAV GmbH und der HERE Deutschland GmbH der größte Entwicklungsdienstleister und der größte Navigationsdatendienstleister. Und hier ist die Wissenschaftsszene, die diese Entwicklung initiiert und vorantreibt“, so Kramm weiter. Außerdem verwies sie auf Berlins Status als eine der Top-4-Messemetropolen der Welt.

Arbeitsagenturdirektor: IAA als Mobilitätsplattform würde sehr gut zu Berlin passen

Unterstützung kam am Mittwoch auch von Bernd Becking, dem Chef der regionalen Arbeitsagenturen. Becking sagte der Berliner Morgenpost: „Eine IAA 2.0 als Mobilitätsplattform statt Autoshow würde zu dem modernen Berlin sehr gut passen. Der bundesweite Spitzenreiter beim Aufwuchs von Beschäftigung lebt wie keine zweite Region von der Mobilität von Arbeitskräften.“ Innovative Konzepte der Zukunft in der Stadt zu präsentieren und der Öffentlichkeit bestmögliche Mobilitätsangebote zur Verfügung zu stellen, passten genau zur Arbeitswelt 4.0, so Becking weiter.

Die Berlin-Bewerbung steht auch im Zeichen eines Neuanfangs für den VDA und die IAA. Wer wirklich glaubwürdig eine nachhaltigere Richtung einschlagen wolle, müsse das unter den Augen der Politik und mit der Öffentlichkeit gemeinsam tun, hieß es. Die Präsentation neuer Auto-Modelle in kalten Messehallen ist deswegen nicht Teil des Konzepts. Stattdessen wollen Müller und Co. die IAA und neue Mobilitätsideen in die Stadt bringen – und auch dort zeigen. Das Tempelhofer Feld und auch die Straße des 17. Juni waren bereits als dezentrale Flächen im Gespräch. Orte, um neue Mobilität in Berlin greifbar zu machen, wären aber auch das MotionLab in Kreuzberg oder das Innovationszentrum für Mobilität The Drivery im Ullsteinhaus.

VDA will Bewerberkreis weiter eingrenzen

An dem Rennen um die Ausrichtung der IAA beteiligen sich neben Berlin und dem bisherigen Schauplatz der Automobilausstellung, Frankfurt am Main, noch München, Köln, Hamburg, Stuttgart und Hannover. Noch im Januar will der VDA eine Kurzliste mit drei Bewerbern erstellen und dann mit den möglichen Ausrichtern in Detailverhandlungen gehen. Bereits innerhalb des ersten Quartals will der Verband den Zuschlag für die nächste IAA Pkw im Herbst 2021 geben. „Die Spannung ist groß. Wir freuen uns über das Interesse“, sagte ein VDA-Sprecher am Mittwoch. Jede Stadt habe sehr spannende Ideen vorgelegt.