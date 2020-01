Hertha fokussiert auf Wolfsburg

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC will nach der 0:4-Heimniederlage gegen den FC Bayern München nun wieder für ein Stimmungshoch wie vor der Winterpause sorgen. "Ich sehe nicht, dass die Niederlage an der Überzeugung und Haltung grundsätzlich etwas verändert hat", sagte Co-Trainer Alexander Nouri am Mittwoch in einer Medienrunde nach dem Training, "wir wollen am Samstag eine Reaktion zeigen".

Am 19. Spieltag müssen die Herthaner, die mit 19 Zählern zwei Punkte vor dem Relegationsplatz auf Rang 14 liegen, beim Tabellenneunten VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) antreten.

Um die volle Konzentration auf die Auswärtspartie zu gewährleisten, wurde das öffentlich angesetzte Vormittagstraining nach dem Aufwärmprogramm ohne Zuschauer fortgesetzt. "Wir sind in einer Situation, in der es darauf ankommt, die Konzentration und den Fokus auf die Arbeit zu richten", sagte Nouri: "Ohne störende Geräusche."

Gegen die Niedersachsen muss Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann auf Dedryck Boyata verzichten. Der belgische Nationalspieler ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Dafür melden sich die zuvor angeschlagenen Kerim Rekik und Niklas Stark wieder bereit. Das Duo kämpft mit Jordan Torunarigha, der gegen Bayern den wegen muskulären Problemen pausierenden Rekik ersetzt hatte, um die Plätze in der Verteidigung.

Zwar stehen Hertha nun Alternativen in der Abwehr wieder bereit, trotzdem zog das Trainerteam am Mittwoch den jüngeren Rekik-Bruder Omar aus der U19 zu den Profis hoch. Die Vorgehensweise am kommenden Samstag steht laut Nouri aber unabhängig vom Personal: "Wir müssen als Mannschaft über Kompaktheit und am Limit kämpfen, um etwas mitzunehmen."