Ausflugs-Tipp in Berlin: Einmal Rixdorf und zurück

Am südöstlichen Ende des heutigen Hermannplatzes gab es einst eine Pferdewechselstation. Diese Kreuzung am Rollkrug, wie sie hieß, ist heute ein Verkehrsknotenpunkt. Hier beginnt der Spaziergang, der bald in ruhigere Gegenden führt.

Wir biegen in die Wissmannstraße ein, es geht sanft bergauf – das sind die Rollberge, die so genannt werden, weil man in umgekehrter Richtung den Hang hinabrollen kann. Wir gehen vorbei an der Werkstatt für Kulturen und, anstatt in den Volkspark Hasenheide abzubiegen, geht es in die Karlsgartenstraße, weiter in die Fontanestraße und geradeaus in den Schillerkiez. Wir folgen der Schillerpromenade und gelangen zum Herrfurthplatz. Hier findet jeden Sonnabend ein Wochenmarkt mit regionalen Produkten statt.

Nach rechts geht es in die Herrfurthstraße, die direkt zum Tempelhofer Feld führt. Einer der Haupteingänge befindet sich dort. Wir folgen jedoch dem Weg nach links. Entlang der Oderstraße kann man den Ausblick auf das Gelände genießen. Immer wieder wird die Randbebauung diskutiert. Würden diese Pläne Wirklichkeit, wäre hier eine riesige Baustelle. Noch jedoch hat man freie Sicht.

Ein Park als Denkmal für Schauspielerin Anita Berber

Wir gehen nach links in die Leinestraße. Viele Gebäude hier sind im Stil der Neuen Sachlichkeit gehalten. Hinter der Carl-Legien-Schule – ehemals eine Bauakademie – biegen wir rechts ab und betreten eine Grünfläche, die früher ein Friedhof gewesen ist. Die Schauspielerin Anita Berber (1899–1928) fand hier ihre letzte Ruhestätte. Nach ihr ist der Park auch benannt.

Über die Hermann- geht es in die Thomasstraße, dann rechts in die Ilsenstraße. Hier passiert man den imposanten Ilsenhof, eine genossenschaftliche Wohnsiedlung aus den 20er-Jahren. Durch den malerischen Körnerpark geht es weiter, allerdings ist die Springbrunnenanlage an Wintertagen abgestellt.

Über die Karl-Marx-Straße laufen wir in die Kirchhofstraße. „Böhmischer Gottesacker“ heißt es am Tor zum Friedhof an der Magdalenenkirche – und damit geht es in jenen Teil Neuköllns, der noch heute Rixdorf genannt wird. Der Richardplatz wirkt mit seinen kleinen Häusern geradezu dörflich. Im 18. Jahrhundert haben sich böhmische Glaubensflüchtlinge an diesem Ort angesiedelt. Wir folgen der Richardstraße, passieren kleine Cafés und Autowerkstätten. Nach links geht es durch einen Torbogen in eines der kulturellen Zentren der Gegend: Die Neuköllner Oper und das Passage Kino teilen sich ein Gebäude. Hier gibt es Filme im Originalton und Musiktheater­Inszenierungen zu sehen.

Der Weg führt zum ehemaligen Sudhaus der Kindl-Brauerei

Wir sind wieder auf der Karl-Marx-Straße, die derzeit von Baustellen dominiert wird. Auch an vielen Gebäuden sieht man Gerüste. Wir blicken auf das Rathaus Neukölln und gehen nach links in die Rollbergstraße. Hier ist wieder die sanfte Steigung spürbar. Der Weg führt geradewegs zum ehemaligen Sudhaus der Kindl-Brauerei. Dieser Backsteinbau hat mit seinem Turm und den gotisch anmutenden Spitzbögen fast etwas Sakrales. Heute beherbergt er das Kindl Zentrum für zeitgenössische Kunst.

Von dort blickt man geradewegs auf ein imposantes Glasgebäude, in dem unter anderem das Jobcenter Neukölln untergebracht ist. Dazwischen liegt die Straße Am Sudhaus mit eleganten Neubauten. Wir verlassen diesen Ort der Gegensätze, laufen über die Mainzer Straße in die Boddinstraße und gelangen so wieder auf die Hermannstraße. Folgen wir ihr nach Norden, geht – oder rollt – man wieder an den Ausgangspunkt des Spaziergangs: den Hermannplatz.

Entdeckungen am Wegesrand

Ausstellungen: In der Galerie im Körnerpark ist derzeit die Gruppenausstellung „This might be a place for hummingbirds“ mit zeitgenössischen Kunstproduktionen aus Guatemala zu sehen. Die Beiträge setzen sich mit Kolonialismus, Rassismus, Gewalt und Identitätsfragen auseinander. Das Kindl-Zentrum für zeitgenössische Kunst zeigt aktuell „Panorama“ von Bettina Pousttchi, Werke von Natalie Czech und Friederike Feldmann sowie „Free Update“ mit Arbeiten des Videokünstlers Bjørn Melhus.

Einkehr: 21 Gramm, so heißt es, wiege die Seele, wenn sie den Körper verlässt. Das Café „21 Gramm“ an der Hermannstraße 179 ist in einer ehemaligen Kapelle am St. Thomas-Kirchhof untergebracht. Hier wird morgens Frühstück und abends Wein serviert. An der Herrfurthstraße 23 kann man im „Mama Kalo“ speisen. Das kleine Restaurant ist auf französische Küche und Flammkuchen spezialisiert.

Tour: Etwa sieben Kilometer lang ist dieser Spaziergang. Zwei Stunden sollte man dafür ­einplanen. Mit Ausstellungsbesuchen dauert der Ausflug entsprechend länger.