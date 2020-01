Beifahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Tegel ist am Dienstagnachmittag eine 65-jährige Frau tödlich verletzt worden. Laut Polizei saß sie auf dem Beifahrersitz eines Autos, das in der Bernauer Straße mit einem Lastwagen zusammenstieß. Die 37-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall in dem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus und wurde dort nach Polizeiangaben sofort operiert. Der Lastwagenfahrer (38) erlitt einen Schock.

Die Autofahrerin war kurz vor dem Kamener Weg in den Gegenverkehr gefahren, um an einem haltenden BVG-Bus vorbeizufahren. Die Bernauer Straße war am Dienstag bis in den Abend zwischen Neheimer und Sterkrader Straße gesperrt.