Rammstein kündigt Tour durch Nordamerika an

Berlin. Nach umjubelten Auftritten in Europa weitet Rammstein seine Stadion-Tour nach Nordamerika aus. Die Musiker um Sänger Till Lindemann (57) kündigten am Dienstag Konzerte in zehn Städten an. Neben Stationen in den USA hat der erfolgreichste deutsche Musikexport bei dem als "Rammerika!" titulierten Abstecher auch Konzerte in Kanada und Mexiko vorgesehen.

Auftakt jenseits des Atlantiks ist am 20. August im kanadischen Montreal. Zudem sind Konzerte angekündigt für Philadelphia, Washington, Minneapolis, Chicago, Foxborough, East Rutherford, San Antonio und Los Angeles. Als abschließendes Konzert ist Mexico City (27.9.) eingeplant.

Die 30 Rammstein-Auftritte im vergangenen Jahr, davon zehn Konzerte in Deutschland, haben zusammen weit mehr als eine Million Fans besucht. Allein ins Moskauer Central Dynamo Stadion kamen gut 80 000 Menschen.

Die Berliner Band plant 2020 in europäischen Stadien bisher 28 weitgehend ausverkaufte Auftritte. Für Deutschland sind Konzerte in Leipzig (29./30.5.), Stuttgart (2./3.6.), Düsseldorf (27./28.6.), Hamburg (1./2.7.) und - wie bereits 2019 - wieder Berlin (4./5.7) vorgesehen.