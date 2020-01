Weltkriegsbombe nahe dem Roten Rathaus gefunden

Berlin. Auf einer Baustelle in der Nähe vom Roten Rathaus in Berlin-Mitte ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes rückten am Dienstag an, Polizisten sperrten den Bereich um den Fundort am Alten Stadthaus ab. Wie ein Polizeisprecher sagte, sollte die 250-Kilo-Bombe noch im Lauf des Tages entschärft werden. Gefunden wurde der Sprengkörper nach Polizeiangaben bei Twitter gegen 11.30 an der Grunerstraße/Jüdenstraße. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. In der Umgebung des Alten Stadthauses befindet sich unter anderem auch das historische Nikolaiviertel.

( dpa )