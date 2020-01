Klöckner ruft zu Dialog über Landwirtschaft auf

Berlin. Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat zu einem stärkeren Dialog über die Landwirtschaft aufgerufen. Es gebe die Chance, über gegenseitige Sichtweisen zu reden und dabei vielleicht das eine oder andere Weltbild zu korrigieren, sagte die CDU-Politikerin zum Auftakt einer Diskussionsreihe ihres Ministeriums am Dienstag auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin.

Die Branche habe Mehrwert geschaffen, aber die gesellschaftliche Wertschätzung stagniere oder sei sogar gewichen, sagte Klöckner. Dabei müsse jeder einzelne Landwirt inzwischen mehr als nur die Ernährung sichern, etwa Klimaziele erfüllen und Insekten schützen. Es sei eine Stimmung mit Frustration auf allen Seiten entstanden.

Klöckner plant ab dem Frühjahr eine Reihe von Dialogveranstaltungen in mehreren deutschen Städten. Dabei sollen Landwirte, Umwelt- und Verbraucherschützer an einen Tisch kommen. Start soll am 25. März sein.