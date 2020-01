BVG-Mitarbeiter mit Schlagstock attackiert: Leicht verletzt

Berlin. Ein Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist von einem Betrunkenen mit einem Teleskopschlagstock auf einem U-Bahnhof in Berlin-Mitte angegriffen und leicht verletzt worden. Der aggressive Angreifer (33) soll den 40-Jährigen Mitarbeiter am Montagmittag auf dem U-Bahnhof Rosenthaler Platz mit dem Schlagstock auf den Rücken geschlagen sowie bespuckt und beleidigt haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Mann flüchten wollte, konnte der BVG-Mitarbeiter diesen verfolgen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Attacke vorausgegangen war ein Vorfall auf dem U-Bahnhof, bei dem der 33-Jährige zusammen mit drei weiteren Männern vorbeilaufende Fahrgäste lautstark anpöbelte und anschließend von dem BVG-Angestellten aus dem Bahnhof verwiesen wurde.