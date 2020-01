Gedenkfeier für Manfred Stolpe: Bundespräsident erwartet

Potsdam. Mit einer zentralen Gedenkfeier nimmt das Land Brandenburg Abschied von seinem früheren Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Die Feier in der Nikolaikirche in Potsdam beginnt heute mit einem Gottesdienst, bei der der evangelische Landesbischof Christian Stäblein die Predigt hält. Im Anschluss sind Ansprachen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) vorgesehen. Zur Feier werden Hunderte Gäste am Alten Markt erwartet. Stolpe war in der Nacht zum 29. Dezember im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

An der Gedenkfeier kann auch ein Teil der Öffentlichkeit teilnehmen. Darüber hinaus ist sie auf einer Videoleinwand vor der Kirche zu sehen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) übertragt die Gedenkfeier live.

Stolpe war von 1990 bis 2002 der erste Ministerpräsident Brandenburgs im wiedervereinten Deutschland und anschließend bis 2005 Bundesverkehrsminister. Stolpe soll wenige Tage nach der Gedenkfeier im Familienkreis beigesetzt werden.