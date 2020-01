A9 nach Unfall bei Niemegk zeitweise gesperrt

Niemegk. Nach einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 9 zwischen Niemegk und Brück (Potsdam-Mittelmark) ist es am frühen Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Fahrbahn der A9 in Richtung Berlin war zeitweise gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg sagte. Eine 52-jährige Autofahrerin und ihr 50-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Um kurz nach fünf Uhr morgens war die Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst auf die mittlere Fahrspur gewechselt, ohne zu blinken, wie die Polizei in einer Mitteilung erläuterte. Dort kam es demnach zu einem Auffahrunfall. Nach der Kollision sei ein 53-Jähriger mit seinem Wagen außerdem gegen einen Lkw-Anhänger auf dem rechten Streifen gefahren. Laut Polizei entstand ein großes Trümmerfeld, der Sachschaden wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt.