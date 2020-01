Deutsche Bahn: Feuer unter S-Bahnbogen in Mitte - Fernzüge haben Verspätung

Nach einem Feuer unter den Stadtbahnbögen am Monbijoupark wurde der Fernverkehr zeitweise unterbrochen. Es kommt zu Verspätungen.

Monbijoupark Feuer unter S-Bahnbogen in Mitte: Fernzüge haben Verspätung

Die Feuerwehr Berlin ist am Montagnachmittag zu einem Feuer nach Mitte ausgerückt: Es brannte unter einem S-Bahnbogen am Monbijoupark. Dicke Rauchwolken waren nahe der Museumsinsel zu sehen. Laut Berliner Feuerwehr waren keine Personen in Gefahr.

Aufgrund eines #Brand​es unter den #Stadtbahnbögen am #Monbijoupark musste der Fernbahnverkehr aktuell unterbrochen werden. Personen sind nicht in Gefahr, wir sind mit 18 Kräften vor Ort und die #Brandbekämpfung läuft.@DB_Bahn — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 20, 2020

Der Fernverkehr musste unterbrochen werden. "Es kommt zu Verspätungen, Umleitungen, Haltausfällen und Gleiswechseln in Berlin Ostbahnhof und Hauptbahnhof", teilte die Deutsche Bahn auf Twitter mit.

#UPDATE: Der #Feuerwehreinsatz bei #Berlin #Friedrichstraße wurde beendet. Es kommt in der Folge noch Umleitungen und vereinzelt hohen Verspätungen bis zu 90 Minuten. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung. https://t.co/iaTNT1c10Z — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) January 20, 2020

Die Berliner Feuerwehr war mit 18 Kräften vor Ort. Nach etwa einer Stunde hatten die Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Laut Bahn kommt es im Fernverkehr noch zu Verspätungen bis zu 90 Minuten. "Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung." Die S-Bahnen sind nicht betroffen, sie fahren auf der Stadtbahn.