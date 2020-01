Notübernachtung nahm bisher 342 Menschen auf

Berlin. In den ersten Monaten seit der Eröffnung hat eine Notunterkunft für wohnungslose Familien in Berlin-Heiligensee 342 Menschen aufgenommen. Darunter seien 180 Kinder gewesen, teilte die Sozialverwaltung am Montag mit. Die Einrichtung "Am Bärensprung" des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks (EJF) war Ende Mai 2019 an den Start gegangen. Am Montag besuchten Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) das Projekt mit 44 Schlafplätzen.

Es wird von beiden Senatsverwaltungen unterstützt. Familien können dort bis zu drei Wochen bleiben. Vorher hatte es nur eine derartige Unterkunft in Kreuzberg mit 30 Plätzen gegeben. Seit einer Weile wird in Berlin beobachtet, dass zunehmend auch Familien mit Kindern wohnungslos werden.