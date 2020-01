Brände Feuer an Schule in Charlottenburg gelegt

Berlin. An einem Schulgebäude in Berlin-Charlottenburg haben Unbekannte in der Nacht zu Montag ein Feuer gelegt. Anwohner bemerkten kurz vor 23.00 Uhr in der Schillerstraße die Flammen an der auf dem Schulgelände befindlichen Sporthalle, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer an der Fassade des Gebäudes konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ob die Halle sofort weiter benutzt werden kann, konnte die Polizei nicht sagen. Ein Brandkommissariat ermittelt.