Einbrecher schießt mit Schreckschusspistole auf Hausbewohner

Kloster Lehnin. Ein Mann ist mit einer Schreckschusswaffe beschossen worden, als er zwei Einbrecher in seinem Haus bei Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) ertappte. Dabei wurde der 62-Jährige am Kopf und im Gesicht verletzt. Der Mann war am Freitagabend nach Hause gekommen und hatte seine Terrassentür offen vorgefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Im Haus traf er auf zwei unbekannte Männer. Einer von ihnen zog eine Waffe und schoss auf den Hausbesitzer. Zudem entwendeten die Einbrecher laut Polizei Bargeld. Bei der Flucht schlugen sie dem 62-Jährigen mit der Waffe gegen den Kopf. Die Polizei fahndet nach den Tätern.