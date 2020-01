Union Berlin verliert Test gegen St. Gallen

Berlin. Winter-Neuzugang Yunus Malli hat im Testspiel der Reservisten des 1. FC Union gegen den FC St. Gallen sein Startelfdebüt für die Berliner gegeben. Der Hauptstadtclub unterlag am Sonntag mit 1:2 (1:1) dem Schweizer Fußball-Erstligisten, Malli kam dabei 63 Minuten zum Einsatz. Der Offensivspieler war kurz vor Rückrundenstart auf Leihbasis vom Bundesligakonkurrenten VfL Wolfsburg verpflichtet worden, beim 1:3 bei RB Leipzig am Samstag durfte er die letzten 20 Minuten ran.

Union-Coach Urs Fischer gab zahlreichen Spielern, die im Duell beim Tabellenführer nicht von Beginn an zum Zug gekommen waren, die Chance, sich zu präsentieren. Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte Anthony Ujah in der 30. Minute. Keven Schlotterbeck gab in der zweiten Halbzeit nach überstandener Knieverletzung sein Comeback. Der Innenverteidiger absolvierte Ende November seinen bislang letzten Pflichtspieleinsatz.