Berlin. Ein junger Mann ist auf der Berliner Stadtautobahn bei Rudow mehr als doppelt so schnell als erlaubt gefahren. Der 23-Jährige fuhr am Samstagabend mit seinem Wagen in einer Tempo-80-Zone mit 214 Stundenkilometern an einem zivilen Polizeiauto vorbei, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stoppten den Raser. Der junge Mann muss den Angaben zufolge mit einem Bußgeld von mindestens 680 Euro, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

( dpa )