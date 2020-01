Randalierende Jugendliche angesprochen: zusammengeschlagen

Neuruppin. Randalierende Jugendliche in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) haben einen Mann vor einem Supermarkt zusammengeschlagen. Der 42-Jährige hatte Freitagnacht beobachtet, wie die vier Jugendlichen einen Einkaufswagen herumwarfen und sprach sie deswegen an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einer aus der Gruppe schlug ihm daraufhin ins Gesicht. Als er sich wehrte, kamen zwei weitere Jugendliche hinzu und schlugen auf den Mann ein. Er flüchtete mit Prellungen am Hinterkopf und Verletzungen am Knie.

( dpa )