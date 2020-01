Mit Schreckschusspistole auf fremdem Grundstück unterwegs

Brandenburg an der Havel. Weil ein Unbekannter abends auf ihrem Gartengrundstück unterwegs war, hat eine Frau in Brandenburg an der Havel die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, versuchte der 39-Jährige zu fliehen, konnte aber gestellt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizisten fanden bei ihm am Freitagabend eine Schreckschusswaffe, für die er keinen Waffenschein hatte. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde außerdem eine größere Menge Betäubungsmittel gefunden.

Eine Richterin ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Dort fand die Polizei weitere Betäubungsmittel sowie eine größere Menge sogenannter "Polenböllern", die in Deutschland verboten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.