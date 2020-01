Konzert: Alice Merton live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Am 27. Februar spielt Alice Merton in Berlin

Alice Merton kommt am 27. Februar für ein Konzert in Berlin: Alle Infos zum Konzert, Termin & Tickets.

Berliner Kesselhaus Alice Merton live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Alice Merton ist zurück auf der Bühne: Wer die beliebte „The Voice of Germany“-Jurorin einmal live erleben will, hat dazu auf ihrer Tour ab Februar 2020 die Gelegenheit. Am 27. Februar spielt Alice Merton im Rahmen der Tournee in Berlin. Im Gepäck hat die 26-Jährige Songs aus ihrem im letzten Jahr erschienenen Debütalbum "Mint" mit Hits wie "No Roots" und "Why So Serious".

Alice Merton kam in Frankfurt auf die Welt, verbrachte aber den Großteil ihrer Kindheit und Jugend in den USA, Kanada sowie England. 2016 erlebte die Künstlerin mit der Singleauskopplung von "No Roots ihren Durchbruch. Insgesamt verkaufte die Wahl-Berlinerin über eine Million Exemplare der Single und erhielt zwei Gold- sowie sieben Platin-Auszeichnungen.

Wo wird Alice Merton auftreten?

Das Konzert von Keimzeit wird im Kesselhaus in der Kulturbrauerei (Knaackstraße 97, 10435 Berlin) stattfinden. Das Kesselhaus bietet mit ihrem rauen, industriellen Charme die perfekte Bühne für Alice Merton.

Gibt es noch Tickets?

Nein, die Berlin-Konzert von Alice Merton ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (27. Februar) gegen 19 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Setlist - Welche Songs wird Alice Merton spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Kesselhaus davon abweichen, aber diese Songs spielte Alice Merton bei ihrem Konzert am 20. November in New York:

Learn to Live Speak Your Mind Trouble in Paradise Keeps Me Awake Jealousy Hit the Ground Running PCH Honeymoon Heartbreak Funny Business Easy Homesick Lash Out I Don't Hold a Grudge No Roots

Zugabe:

Why So Serious

Wie komme ich zum Kesselhaus?

Das Kesselhaus befindet auf dem Gelände der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg (Eingänge: Knaackstraße 97 und Sredzkistraße 1) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen - mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85 und S9 bis S-Bhf. Schönhauser Allee), der U-Bahn (U2, Station Eberswalder Straße), oder der Tram 12, M10 und M1 (Eberswalder Straße). Eine gebührenpflichtige Tiefgarage befindet sich unter der Veranstaltungsstätte (Parkhaus: Eingang Sredzkistraße).

Hier finden Sie Informationen und Hinweise zur Anfahrt und den Einlassbestimmungen im Kesselhaus in der Kulturbrauerei.

Alice Merton live in Berlin 2020, Donnerstag, 27. Februar 2020, Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin