Berlin. An einer Kreuzung in Berlin-Reinickendorf hat ein Auto am Samstag zwei Fußgänger erfasst. Mindestens einer der Passanten sei schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Abend via Twitter mit. Zwei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Der Unfall passierte an der Kreuzung Ollenhauerstraße/Auguste-Victoria-Straße.

( dpa )