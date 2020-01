Wiedereröffnung: Tausende bestaunen Schinkels Meisterwerk

Von der Galerie hat man den besten Überblick über das das gesamte Kirchenschiff, dass dank der großen Fenster in gleißendes buntes Licht gehüllt wird.

Nach mehr als sieben Jahren Sanierung hat die Friedrichswerdersche Kirche am Sonnabend erstmals wieder geöffnet. Der Andrang war groß.

Berlin. Florian Henkel steht am nördlichen Ende der Galerie. Dicht gedrängt schieben sich Menschen hinter ihm vorbei. Der 53-Jährige blickt durch die Linse seines kleinen Fotoapparates, der auf das bunte Fenster auf der gegenüberliegenden südlichen Seite gerichtet ist. Dadurch dringt am Mittag blaues, rotes, grünes und gelbes Licht ins Innere der Friedrichswerderschen Kirche. „Ich finde sie einfach toll“, sagt Henkel über das imposante Gotteshaus in der Mitte Berlins. Um dessen Inneres nach Jahren einmal wieder zu sehen, sei er am Morgen extra aus dem 65 Kilometer entfernten Jüterbog angereist. „Ich war früher schon echt oft hier.“ Als Werkstoffwissenschaftler habe er sich immer für Architektur und Denkmalschutz interessiert.

Fast acht Jahre hatte die Friedrichswerdersche Kirche sanierungsbedingt geschlossen. Henkel war einer der ersten, die am Sonnabend die Gelegenheit nutzten und den wiedereröffneten Bau beim Tag der offenen Tür besichtigten. Mehrere Tausend Besucher kamen zwischen zehn und 16 Uhr. Bis zum Mittag hätten sich laut den Staatlichen Museen Berlin bereits mehr als 2000 Interessierte durch die enge Pforte des Neogotikbaus gezwängt. Auf den beiden schmalen Treppen zur Galerie, die einmal ringsherum an der Wand der Kirche entlangführt, musste man zum Teil länger anstehen oder den entgegenkommenden Massen Platz machen.

Ein- und Ausgang gleichzeitig: An der Kirchenpforte ist manchmal etwas Geduld gefragt.

Der Andrang sei „enorm“, sagte Yvette Deseyve, Kuratorin des Bereichs Bildhauerei der Alten Nationalgalerie, die den Besuchern am Eingang Rede und Antwort stand. Schon während der achtjährigen Schließung hätten immer wieder Menschen an den Türen gerüttelt. „Heute hat sich schon vor zehn Uhr eine riesige Traube vor dem Eingang gebildet“, so Deseyve weiter. „Alle haben drauf gewartet.“

Kirche musste 2012 wegen Einsturzgefahr schließen

Die Friedrichswerdersche Kirche ist der einzige in der Berliner Innenstadt noch erhaltene Sakralbau des Baumeisters Karl Friedrich Schinkel. Sie wurde zwischen 1824 und 1830 errichtet, im Zweiten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt und erst in den 1980er-Jahren wieder aufgebaut. Seit 1987 wurden dort Teile der Sammlung der benachbarte Alten Nationalgalerie ausgestellt. Im Jahr 2012 musste das denkmalgeschützte Gotteshaus geschlossen werden. Der Bau eines Nachbargebäudes verursachte schwere Schäden. Die Kirche drohte einzustürzen und musste umfassend saniert werden.

Davon wussten Shaun und Michelle Allbon aber nichts, als sie am Sonnabendmittag zwischen den leeren Sockeln umherstreifen, die eigentlich für die Skulpturen gedacht sind. Das Ehepaar aus Neuseeland verbringt derzeit seinen Urlaub in Berlin. „Wir haben diese rote Mauer aus der Entfernung gesehen und dann bemerkt, dass die Tür offen war“, sagte Shaun. Er freue sich über den Zufall, ausgerechnet den Tag der Wiedereröffnung erwischt zu haben. Denn das Innere der Kirche sei „herrlich“. „Umwerfend“, ergänzte seine Frau Michelle. „Ich liebe diese klaren Linien, die die Augen hoch zur Galerie führen und wie dort alles in bunte Farben getaucht ist.“

Auch Jürgen Wimmer war sichtlich begeistert. „Ich freue mich, dass die Kirche endlich wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt wurde“, sagte Wimmer. Zuletzt sei er vor zehn Jahren in der Friedrichswerderschen Kirche gewesen. „Ich hoffe, dass nun auch sonntags die Opernsängerinnen wieder zurückkommen“, so der 76-Jährige aus Tiergarten weiter.

Schäden im Inneren nicht mehr zu sehen

Besonders erfreut zeigte sich Wimmer aber davon, dass die Risse im Innenraum „zugekleistert“ wurden und verschwunden sind. „Das hätte ich nicht gedacht.“ Und tatsächlich ist selbst der tiefe Riss, der sich in Nord-Süd-Richtung vom Portal einmal längs durch das Kirchenschiff bis zum Altar zog, nicht mehr zu sehen. Auch die übrigen sichtbaren Schäden sind verschwunden. Einzig die Verformung des Gebäudes, insbesondere des Deckengewölbes, konnte nicht mehr korrigiert werden, ist aber aus dem Inneren nicht zu bemerken.

Verursacht hatte die schweren Schäden das Luxusbauprojekt „Kronprinzengärten“ der Bauwert-Gruppe mit sieben Townhouses, drei Häusern mit insgesamt 38 Wohnungen sowie einem Botschaftsgebäude. Die Ostfassade des Quartiers liegt nur wenige Meter von der westlichen Außenwand der Kirche entfernt. Bauwert musste auch die Kosten für die aufwendige Sanierung tragen, die das Unternehmen zuletzt auf 15 Millionen Euro bezifferte.

Auch die Bauarbeiten für die neue Repräsentanz der Bertelsmann-Gruppe östlich der Friedrichswerderschen Kirche sind mittlerweile abgeschlossen. „Dadurch ist sie eingepfercht“, beklagte Besucher Florian Henkel am Sonnabend. Denn Schinkel habe die Kirche als von weitem sichtbare Landmarke entworfen. Die Bertelsmann-Repräsentanz auf der östlichen Seite nehme zwar noch etwas mehr Rücksicht. „Wenn die westlich liegenden Gebäude aber in 50 Jahren wieder abgerissen werden, fände ich das nicht schade.“

Neogotik-Bau kann auch am Sonntag besichtigt werden

Der Tag der offenen Tür wird auch an diesem Sonntag fortgesetzt. Besucher erwartet zwischen zehn und 16 Uhr ein Programm mit kostenfreien Führungen zur Architektur- und Restaurationsgeschichte der Kirche, zum Bauherren Schinkel und zu den zukünftigen Plänen der Staatlichen Museen. Ab dem Sommer soll die Kirche wieder als Ausstellungsfläche genutzt werden und die Skulpturen sollen aus der Alten Nationalgalerie zurückkehren. Bis dahin werden jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat öffentliche Führungen durch das Gebäude angeboten. Dabei können Interessierte auch Schaurestaurierungen einzelner Skulpturen miterleben. Dafür ist aber eine Anmeldung erforderlich.

Wie lange die Nationalgalerie die Friedrichswerdersche Kirche noch nutzen kann, ist derzeit unklar. Der Pachtvertrag mit der Gemeinde läuft noch bis zum Jahr 2025. Ob der danach verlängert wird oder es eine anderweite Nutzung geben wird, steht derzeit laut den Staatlichen Museen noch nicht fest.