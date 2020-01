Konzert: Mitch Ryder live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Am 26. Februar spielt Mitch Ryder in Berlin

Mitch Ryder kommt am 26. Februar für ein Konzert in Berlin: Alle Infos zum Konzert, Termin & Tickets.

Berliner Kesselhaus Mitch Ryder live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

US-Rocker Mitch Ryder in Berlin: Ein Mann wie ein Fels

Die Blues-Legende Mitch Ryder wird 75 Jahre alt und zelebriert seinen Geburtstag am 26. Februar mit einem Konzert in Berlin. Begleitet von der Band Engerling hat der amerikanische Sänger im vergangenen Jahr für seine Fans Messen der Rockmusik auf seiner Tour zelebriert. Jetzt ist der Sänger mit dem lauernden Vibrato in der Stimme wieder unterwegs durch die Clubs und Säle der Republik.

Mehr als 30 LPs und CDs hat Mitch Ryder herausgebracht, gerade erst ist sein neues Album mit dem Titel "The Blind Squirrel Finds A Nut" ("Das blinde Eichhörnchen findet eine Nuss") erschienen. Für das Berlin-Konzert hat die Rocklegende neben neueren Songs eine Auswahl seiner bekanntesten Hits zusammengestellt wie "Tough Kid" und "Long Hard Road".

Wo wird Mitch Ryder auftreten?

Das Konzert von Keimzeit wird im Kesselhaus in der Kulturbrauerei (Knaackstraße 97, 10435 Berlin) stattfinden. Das Kesselhaus bietet mit ihrem rauen, industriellen Charme die perfekte Bühne für Mitch Ryder.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Konzert von Mitch Ryder sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf ab 27 Euro zzgl. Gebühren erhältlich. An der Abendkasse gibt es Karten ab 35 Euro.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (26. Februar) gegen 19 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Foto: Isabel Schiffler / usage worldwide, Verwendung weltweit

Setlist - Welche Songs wird Mitch Ryder spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Kesselhaus davon abweichen, aber diese Songs spielte Mitch Ryder im letzten Jahr in Dresden:

Do You Feel Alright? It Wasn't Me Tough Kid War Bang Bang Many Rivers to Cross Take Me to the River Freezin' in Hell Subterranean Homesick Blues It Ain't Easy Heaven Takes You Back Everybody Loses Ain't Nobody White Yeah, You Right If You Need the Pain Living in America Long Hard Road

Zugabe:

Moondog House Bass Solo Soul Kitchen

Wie komme ich zum Kesselhaus?

Das Kesselhaus befindet auf dem Gelände der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg (Eingänge: Knaackstraße 97 und Sredzkistraße 1) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen - mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85 und S9 bis S-Bhf. Schönhauser Allee), der U-Bahn (U2, Station Eberswalder Straße), oder der Tram 12, M10 und M1 (Eberswalder Straße). Eine gebührenpflichtige Tiefgarage befindet sich unter der Veranstaltungsstätte (Parkhaus: Eingang Sredzkistraße).

Hier finden Sie Informationen und Hinweise zur Anfahrt und den Einlassbestimmungen im Kesselhaus in der Kulturbrauerei.

Mitch Ryder live in Berlin 2020, Mittwoch, 26. Februar 2020, Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin