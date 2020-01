BHC-Damen gewinnen die Hallenhockey-Bundesliga Ost

Berlin (dpa) – Die Damen des Berliner Hockey Clubs haben die Hallenhockey-Bundesliga Ost als ungeschlagener Spitzenreiter beendet. Das Team von Trainer Stan Huijsmans gewann am Samstag auch sein zehntes und letztes Gruppenspiel gegen den TuS Lichterfelde mit 7:1 (2:0). Treffsicherste BHC-Spielerin war Pahila Arnold mit ihrem Hattrick zum 3:0. Damit empfängt der Hauptstadtclub am 1. Februar im DM-Viertelfinale den Harvestehuder THC als Zweiten der Nord-Liga. Die Zehlendorfer Wespen müssen als Ost-Zweiter zum Nordmeister Club an der Alster reisen. Die Wespen trennten sich am letzten Vorrundenspieltag mit 2:2 (1:1) vom TC Blau-Weiss Berlin.

( dpa )