Tschechische NS-Opfer erhalten Spende aus Berlin

Prag/Berlin. Es war der letzte Wille des früheren Westberliner SPD-Landesgeschäftsführers Wolfgang Storch, Geld für Opfer des Nationalsozialismus zu spenden. Insgesamt knapp 240 000 Euro aus dem Nachlass des Politikers seien inzwischen an rund Tausend Menschen in Form einer Einmalzahlung verteilt worden, teilte der deutsch-tschechische Zukunftsfonds am Samstag in Prag mit. Dabei habe man eng mit der Organisation "Ziva pamet" (Lebendige Erinnerung) zusammengearbeitet, die sich seit mehr als 15 Jahren darum bemüht, die Lebensbedingungen von Überlebenden des NS-Unrechts im heutigen Tschechien zu verbessern.

Der im August 2014 verstorbene Wolfgang Storch war von 1975 bis 1976 Landesgeschäftsführer der Berliner SPD. Ein weiterer Teil seines Erbes wird über das Maximilian-Kolbe-Werk mit Sitz in Freiburg an polnische NS-Opfer weitergegeben. Der deutsch-tschechische Zukunftsfonds fördert 2020 auch aus eigenen Mitteln zahlreiche Erinnerungsprojekte. Darunter sind Schülerbegegnungen, Zeitzeugengespräche, Buchveröffentlichungen und Rettungs- und Instandsetzungsarbeiten an jüdischen Friedhöfen.

Das nationalsozialistische Deutschland hatte sich im Oktober 1938 die überwiegend deutsch besiedelten Sudetengebiete der Tschechoslowakei einverleibt. Im März 1939 marschierte die Wehrmacht in Prag ein. Ein halbes Jahr später begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg.