Akten manipuliert? Strafanzeige gegen Florian Schmidt

Die CDU-Fraktion und die FDP-Gruppe in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg wollen Strafanzeige gegen Baustadtrat Florian Schmidt stellen und fordern den Grünen-Politiker zum Rücktritt auf. Hintergrund ist eine angebliche Aktenmanipulation zum Vorkaufsrecht Rigaer Straße 101.

In einer Pressemitteilung von CDU und FDP, die der Bezirksverordnete Michael Heihsel twitterte, heißt es, CDU-Fraktion und FDP-Gruppe hätten im Rahmen des „Skandals um das Vorkaufsrecht“ zugunsten der Wohnungsbaugenossenschaft „Diese eG“ unabhängig voneinander Akteneinsicht beantragt.

Die entsprechende Akte sei jedoch „offensichtlich“ manipuliert gewesen. Es hätten Vermekre von Ämtern sowie Schreiben von der Wohnungsbaugesellschaft WBM gefehlt, ohne die die Akte keinen Sinn ergebe.

Die SPD, die den Vorgang ebenfalls in einer Pressemitteilung schildert, hätte Schmidt darauf angesprochen. Der Baustadtrat habe in einer gemeinsamen Fraktionssitzung der Grünen, Linken und SPD am 13. Januar erklärt, dass die Akten tatsächlich unvollständig seien. „Als Begründung verwies Schmidt darauf, dass er verhindern wollte, dass die Inhalte von Akten von CDU und FDP instrumentalisiert und von einem Redakteur des ‘Tagesspiegels’ zur politischen Agitation genutzt werden.“

CDU und FDP wollen Strafanzeige gegen Florian Schmidt stellen

Schmidt habe zudem in der gemeinsamen Sitzung des Haushaltsausschusses und des Bauausschusses Sachverhalte angesprochen, die entscheidend für das Vorkaufsrecht gewesen seien, aber nicht in der Akte vorgekommen seien.

Wie die SPD schrieb, sei über den Inhalt der Sitzung mit Schmidts Einlassungen Vertraulichkeit vereinbart worden. Die sei zwar ein hohes Gut, aber an dieser Stelle könne man nicht schweigen. Schmidt habe die Mitglieder der SPD-Fraktion zu Komplizen „bei der Aushöhlung demokratischer und rechtsstaatlicher Kontrollrechte zu machen versucht“.

CDU und FDP wollen nun Strafanzeige gegen Schmidt stellen. Die Aktenmanipulation sei kein Kavaliersdelikt, sondern könne im Einzelfall als Urkundenfälschung, mittelbare Falschbeurkundung, Urkundenunterdrückung und Verwahrungsbruch im Amt strafbar sein.

Strafanzeige, Dienstaufsichtsbeschwerde und Rücktrittsforderung gegen Schmidt

CDU und FDP wollen zudem auf Herausgabe der vollständigen Akte klagen. Die Begründung von Schmidt bedeute, dass in den Akten Informationen stünden, die das ganze Ausmaß um den Skandal des Vorkaufsrechts zur Rigaer Straße 101 offenbaren würden. Auch die SPD forderte Schmidt auf, unverzüglich die vollständigen Akten zugänglich zu machen. Zur Wiederherstellung des politischen Vertrauens müsse er deren Vollständigkeit eidesstattlich versichern. Komme er dem nicht bis 27. Januar , 12 Uhr, nach, „ist sein Rücktritt unvermeidlich“.

Dritter Punkt ist eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Schmidt, der sich als Beamter „streng an Recht und Gesetz halten“ müsse. Die „Sabotage der Akte“ sei rechtlich und politisch ein Novum in der BVV. Und schließlich fordern CDU-Fraktion und FDP-Gruppe Schmidt zum Rücktritt auf. Er habe in der Vergangenheit bereits die Beschlüsse der BVV missachtet und „hätte als Spekulant mit dem Vorkaufsrecht beinahe den Bezirk ruiniert“. „Er ist als Stadtrat daher nicht mehr tragbar.“

Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, habe Schmidt in der Nacht Chefredakteur Lorenz Maroldt folgende Stellungnahme geschickt: „Den Eindruck, den die SPD-Fraktion der BVV Friedrichshain-Kreuzberg durch meine Äußerungen in einer vertraulichen Sitzung am Montag hat, ist falsch. Die Veröffentlichung der SPD-Vorwürfe am Freitagabend erfolgte, nachdem die SPD-Fraktion bereits am Mittwoch mündlich und Freitagmorgen klarstellenden Informationen per E-Mail erhalten hatte. Die E-Mail stellt klar, dass verwaltungsrechtlich korrekt gehandelt wurde. Der Vorwurf der Manipulation ist haltlos.“

Eine erste Reaktion kam von Sibylle Meister, Sprecherin für Haushalt und Finanzen der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus: „Dass Florian Schmidt Akten manipuliert haben soll, ist der absolute Tiefpunkt.“ Schmidt habe mit seinem Verhalten jegliches Vertrauen verspielt. Meister weiter: „Schmidt muss jetzt seinen Hut nehmen und von seinem Amt sofort zurücktreten.“ Finanzsenator und Wohnungsbausenatorin müssten jetzt zudem darstellen, inwieweit sie von den Machenschaften des Stadtrats wussten.

Der FDP-Bezirksverordnete Heihsel teilte sprach von einer „Aushöhlung demokratischer Grundrechte“. Das Verhalten von Florian Schmidt sie nicht zu tolerieren und „durch nichts zu entschuldigen“. Er müsse „sofort“ zurücktreten.