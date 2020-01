Demo zur Grünen Woche: Erste Traktoren gestartet

Teilnehmer einer Demonstration "Wir haben es satt!" demonstrieren am Brandenburger Tor.

Berlin. In Berlin rollen schon wieder die ersten Traktoren: Anlässlich der Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche wollen Tausende Menschen am Samstagmittag (12.00 Uhr) für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft demonstrieren. Bereits am Vormittag starteten die ersten Traktoren von Brandenburg aus, wie die Organisatoren mitteilten. Laut Polizei kam es zunächst zu keinen größeren Behinderungen oder Zwischenfällen. Zu dem Protest aufgerufen hat ein Bündnis aus Bauern, Klima- und Tierschützern sowie weiteren Verbänden.

Die Initiative "Wir haben es satt!" erwartet bei der zehnten Auflage des Protestzuges mindestens 15 000 Teilnehmer und 100 Traktoren. Parallel zur Messe kommen auch Regierungsvertreter aus rund 70 Ländern zu einer Agrarministerkonferenz zusammen. Gastgeberin ist Bundesministerin Julia Klöckner (CDU).