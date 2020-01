"Stadtumbau Ost": Tausende Wohnungen abgerissen

Potsdam. Im Rahmen des Förderprogramms "Stadtumbau Ost" sind in Brandenburg Tausende Wohnungen abgerissen worden. Dafür haben viele Kommunen zwischen 2002 und 2017 mehrere Millionen Euro Fördermittel bekommen. 346 Millionen Euro vom Bund sind seit 2002 in den Stadtumbau Ost sowie das Folgeprogramm "Stadtumbau" nach Brandenburg geflossen, wie Katja Ullrich-Zeßner, Sprecherin im Bundesbauministeriums berichtet. Die Mittel des Förderprogramms sind nicht nur in Rückbau, sondern auch in Umbau und Modernisierung geflossen. Allerdings wird das Förderprogramm von diesem Jahr an umstrukturiert. Das Förderniveau soll dabei nicht zurückzufallen.

( dpa )